Германия созывает G7 относительно влияния вторжения РФ в Украину на продовольственную безопасность

Министры сельского хозяйства стран G7 встретятся в пятницу, 11 марта.

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“Поставки пищевых продуктов в Германии и Европейском союзе являются безопасными, но следует ожидать роста дефицита в некоторых странах за пределами ЕС - особенно там, где уже сегодня царит нехватка продуктов из-за таких проблем, как засуха”, - заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оездемир.

Он добавил, что также не следует исключать повышение цен на сельскохозяйственную продукцию в промышленно развитых странах.

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