Германия созывает G7 относительно влияния вторжения РФ в Украину на продовольственную безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Германия созывает виртуальную встречу стран G7, на которой обсудит влияние российского вторжения в Украину на продовольственную безопасность, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Министры сельского хозяйства стран G7 встретятся в пятницу, 11 марта.
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“Поставки пищевых продуктов в Германии и Европейском союзе являются безопасными, но следует ожидать роста дефицита в некоторых странах за пределами ЕС - особенно там, где уже сегодня царит нехватка продуктов из-за таких проблем, как засуха”, - заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оездемир.
Он добавил, что также не следует исключать повышение цен на сельскохозяйственную продукцию в промышленно развитых странах.
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