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Німеччина скасує більшість обмежень, пов'язаних із COVID-19, у березні

Німеччина скасує більшість обмежень, пов'язаних із COVID-19, у березні

Київ • УНН

 • 10817 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Німеччина скасує більшість урядових обмежень для боротьби з пандемією коронавірусу в березні, згідно з проектом офіційного плану, представленого AFP у понеділок, в міру зниження кількості нових випадків зараження, інформує УНН.

Деталі

Через два роки після початку спалаху в Німеччині почнуть знімати обмеження для запобігання зараженню.

Першим кроком будуть ослаблені обмеження на контакти, що дозволить більшій кількості людей зустрічатися в приватному порядку, а доступ до магазинів буде відкритий для всіх без перевірки того, чи вакциновані люди чи протестовані.

З 4 березня доступ до ресторанів буде відкритий і для нещеплених людей, якщо у них негативний результат тесту.

Як останній крок "широкі обмеження соціального, культурного та економічного життя мають бути поступово зняті до початку весни 20 березня 2022 року", — йдеться у проекті документа, який має бути схвалений федеральними лідерами та керівниками штатів у середу.

Після цієї дати провідна економіка Європи покладатиметься на "базові заходи захисту", включаючи "зокрема носіння медичних масок" у громадських місцях.

У цей час також буде скасовано правила, які вимагають від працівників працювати з дому, якщо це можливо.

Додамо

Протягом кількох тижнів Німеччина обмежувала доступ до барів та ресторанів для людей, які отримали повторне щеплення вакцини проти коронавірусу.

Також діють обмеження на контакти: приватні збори до 10 осіб або двох домогосподарств, якщо є нещеплена людина.

Канцлер Олаф Шольц має зустрітися з лідерами 16 земель Німеччини у середу, щоб узгодити наступні кроки щодо боротьби з пандемією.

Доповнення

У понеділок Німеччина повідомила про 76 465 нових випадків зараження COVID-19 за останні 24 години та про 42 смертельні випадки, що свідчить про зниження показників.

Федеральні землі Німеччини, що мають значну автономію в реалізації обмежень, вже почали поступово послаблювати обмеження.

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