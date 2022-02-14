Німеччина скасує більшість обмежень, пов'язаних із COVID-19, у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Німеччина скасує більшість урядових обмежень для боротьби з пандемією коронавірусу в березні, згідно з проектом офіційного плану, представленого AFP у понеділок, в міру зниження кількості нових випадків зараження, інформує УНН.
Деталі
Через два роки після початку спалаху в Німеччині почнуть знімати обмеження для запобігання зараженню.
Першим кроком будуть ослаблені обмеження на контакти, що дозволить більшій кількості людей зустрічатися в приватному порядку, а доступ до магазинів буде відкритий для всіх без перевірки того, чи вакциновані люди чи протестовані.
З 4 березня доступ до ресторанів буде відкритий і для нещеплених людей, якщо у них негативний результат тесту.
Як останній крок "широкі обмеження соціального, культурного та економічного життя мають бути поступово зняті до початку весни 20 березня 2022 року", — йдеться у проекті документа, який має бути схвалений федеральними лідерами та керівниками штатів у середу.
Після цієї дати провідна економіка Європи покладатиметься на "базові заходи захисту", включаючи "зокрема носіння медичних масок" у громадських місцях.
У цей час також буде скасовано правила, які вимагають від працівників працювати з дому, якщо це можливо.
Додамо
Протягом кількох тижнів Німеччина обмежувала доступ до барів та ресторанів для людей, які отримали повторне щеплення вакцини проти коронавірусу.
Також діють обмеження на контакти: приватні збори до 10 осіб або двох домогосподарств, якщо є нещеплена людина.
Канцлер Олаф Шольц має зустрітися з лідерами 16 земель Німеччини у середу, щоб узгодити наступні кроки щодо боротьби з пандемією.
Доповнення
У понеділок Німеччина повідомила про 76 465 нових випадків зараження COVID-19 за останні 24 години та про 42 смертельні випадки, що свідчить про зниження показників.
Федеральні землі Німеччини, що мають значну автономію в реалізації обмежень, вже почали поступово послаблювати обмеження.