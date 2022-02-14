Германия отменит большинство ограничений, связанных с COVID-19, в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Германия отменит большинство правительственных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в марте, согласно проекту официального плана, представленного AFP в понедельник, по мере снижения количества новых случаев заражения, информирует УНН.
Детали
Через два года после начала вспышки в Германии начнут снимать ограничения для предотвращения заражения.
Первым шагом будут ослаблены ограничения на контакты, что позволит большему количеству людей встречаться в частном порядке, а доступ к магазинам будет открыт для всех без проверки того, вакцинированы люди или протестированы.
С 4 марта доступ в рестораны будет открыт и для непривитых людей, если у них отрицательный результат теста.
Как последний шаг "широкие ограничения социальной, культурной и экономической жизни должны быть постепенно сняты в начале весны 20 марта 2022 года", — говорится в проекте документа, который должен быть одобрен федеральными лидерами и руководителями штатов в среду.
После этой даты ведущая экономика Европы будет полагаться на "базовые меры защиты", включая "в частности, ношение медицинских масок" в общественных местах.
В это время также будут отменены правила, требующие от работникам работать из дома, если это возможно.
Добавим
В течение нескольких недель Германия ограничивала доступ до баров и ресторанов для людей, которые получили повторную прививку вакцины против коронавируса.
Также действуют ограничения на контакты: частные собрания до 10 человек или двух домохозяйств, если есть непривитый человек.
Канцлер Олаф Шольц должен встретиться с лидерами 16 земель Германии в среду, чтобы согласовать следующие шаги по борьбе с пандемией.
Дополнения
В понедельник Германия сообщила о 76 465 новых случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа и о 42 смертельных случаях, что свидетельствует о снижении показателей.
Федеральные земли Германии, что имеют значительную автономию в реализации ограничений, уже начали постепенно ослаблять ограничения.