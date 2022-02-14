Германия отменит большинство ограничений, связанных с COVID-19, в марте

ukru
15 марта, 19:03 • 101031 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130662 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116903 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110994 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98263 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85685 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118951 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125127 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126970 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 43805 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 35904 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 21027 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 23658 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 40390 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118956 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119231 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257521 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286991 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103273 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125127 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110117 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127486 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129608 просмотра
Актуальное
Германия отменит большинство ограничений, связанных с COVID-19, в марте

Германия отменит большинство ограничений, связанных с COVID-19, в марте

Киев • УНН

 • 10791 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Германия отменит большинство правительственных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в марте, согласно проекту официального плана, представленного AFP в понедельник, по мере снижения количества новых случаев заражения, информирует УНН.

Детали

Через два года после начала вспышки в Германии начнут снимать ограничения для предотвращения заражения.

Первым шагом будут ослаблены ограничения на контакты, что позволит большему количеству людей встречаться в частном порядке, а доступ к магазинам будет открыт для всех без проверки того, вакцинированы люди или протестированы.

С 4 марта доступ в рестораны будет открыт и для непривитых людей, если у них отрицательный результат теста.

Как последний шаг "широкие ограничения социальной, культурной и экономической жизни должны быть постепенно сняты в начале весны 20 марта 2022 года", — говорится в проекте документа, который должен быть одобрен федеральными лидерами и руководителями штатов в среду.

После этой даты ведущая экономика Европы будет полагаться на "базовые меры защиты", включая "в частности, ношение медицинских масок" в общественных местах.

В это время также будут отменены правила, требующие от работникам работать из дома, если это возможно.

Добавим

В течение нескольких недель Германия ограничивала доступ до баров и ресторанов для людей, которые получили повторную прививку вакцины против коронавируса.

Также действуют ограничения на контакты: частные собрания до 10 человек или двух домохозяйств, если есть непривитый человек.

Канцлер Олаф Шольц должен встретиться с лидерами 16 земель Германии в среду, чтобы согласовать следующие шаги по борьбе с пандемией.

Дополнения

В понедельник Германия сообщила о 76 465 новых случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа и о 42 смертельных случаях, что свидетельствует о снижении показателей.

Федеральные земли Германии, что имеют значительную автономию в реализации ограничений, уже начали постепенно ослаблять ограничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы