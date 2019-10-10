Німеччина повідомила Україну про вказівку не визнавати російські паспорти з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини поінформувало про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім німецьким консульствам не визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі", - написав посол.
Він також висловив вдячність міністерству закордонних справ Німеччини за солідарність.
Нагадаємо, згідно з письмовим запитом від депутата від Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Ренати Альт, уряд Німеччини не розрізняє звичайні російські паспорти і ті, які після указу Володимира Путіна почали видавати жителям східної України.