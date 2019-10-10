Германия сообщила Украине о указание не признавать российские паспорта с ОРДЛО

"Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные Украинской на оккупированном Донбассе", - написал посол.

Он также выразил благодарность министерству иностранных дел Германии за солидарность.

Напомним, согласно с письменным запросом от депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Германии Ренаты Альт, правительство Германии не различает обычные российские паспорта и те, которые после указа Владимира Путина начали выдавать жителям восточной Украины.