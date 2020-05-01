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Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Між трудовими відомствами Німеччини та України наразі немає так званої угоди про посередництво, яка б дозволила німецьким роботодавцям винаймати українських працівників для збору урожаю на тлі обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19 у світі. Про це з посиланням на дані німецького федерального агентства праці повідомляє DW, передає УНН.

Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан

В агентстві зазначили, що при дотриманні низки умов робітники з третіх країн можуть працювати на зборі врожаїв у Німеччині навіть попри загальні обмеження на в'їзд до країни. Зокрема, це можливо за наявності так званої угоди про посередництво між трудовими відомствами ФРН та відповідної третьої країни. Водночас, зазначили у агентстві, такої угоди з українськими колегами у Німеччині наразі не укладали.

Єдиною категорією сезонних працівників з України, яка навіть під час обмежень через коронавірус може брати участь у роботах зі збору врожаїв у Німеччині, є школярі та студенти, які приїжджають працювати під час канікул. Як зазначають в агентстві, у цьому випадку укладання угоди про посередництво не потрібне.

У відомстві додають, що у такому випадку сільськогосподарські підприємства самостійно шукають відповідних працівників за кордоном, забезпечують отримання ними необхідних дозволів та організовують їхній приїзд на заробітки. Через це агентство не може надати інформацію про те, чи будуть німецькі підприємці залучати для збору врожаїв українських сезонних працівників з числа студентів та школярів найближчим часом.

Раніше почесний консул України в Бельгії Кріс Бекерс заявив DW, що найближчим часом Брюссель може розпочати із Києвом переговори щодо залучення українців до сезонних робіт зі збору врожаю. Він повідомив, що збирається провести відповідні телефонні розмови з бельгійським урядом.

29 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що український уряд готовий до переговорів з європейськими країнами, які прагнуть запросити українців на сезонні роботи. Він доручив віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайку надалі опікуватися цим питанням.

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