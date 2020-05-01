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Германия пока не согласовала с Украиной приезд трудовых мигрантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Между трудовыми ведомствами Германии и Украины нет так называемого соглашения о посредничестве, которое позволило бы немецким работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире. Об этом со ссылкой на данные немецкого федерального агентства труда сообщает DW, передает УНН.

Германия пока не согласовала с Украиной приезд трудовых мигрантов

В агентстве отметили, что при соблюдении ряда условий рабочие из третьих стран могут работать на сборе урожаев в Германии, даже несмотря на общие ограничения на въезд в страну. В частности, это возможно при наличии так называемого соглашения о посредничестве между трудовыми ведомствами ФРГ и третьей страны. В то же время, отметили в агентстве, такого соглашения с украинскими коллегами в Германии пока не заключали.

Единственной категорией сезонных работников из Украины, которая даже во время ограничений из-за коронавируса может участвовать в работах по сбору урожаев в Германии, являются школьники и студенты, которые приезжают работать во время каникул. Как отмечают в агентстве, в этом случае заключения соглашения о посредничестве не нужно.

В ведомстве добавляют, что в таком случае сельскохозяйственные предприятия самостоятельно ищут соответствующих работников за рубежом, обеспечивают получение ими необходимых разрешений и организуют их приезд на заработки. Поэтому агентство не может предоставить информацию о том, будут ли немецкие предприниматели привлекать для сбора урожаев украинских сезонных работников из числа студентов и школьников в ближайшее время.

Ранее почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс заявил DW, что в ближайшее время Брюссель может начать с Киевом переговоры по привлечению украинцев к сезонным работам по сбору урожая. Он сообщил, что собирается провести соответствующие телефонные разговоры с бельгийским правительством.

29 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые стремятся пригласить украинцев на сезонные работы. Он поручил вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадиму Пристайко в дальнейшем заниматься этим вопросом.

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