Німеччина погрожує заборонити в'їзд турецьким агітаторам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В уряді Німеччині погрожують заборонити в'їзд до країни турецьким політикам, які мають намір проводити агітацію на підтримку референдуму щодо конституційних змін у Туреччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Той факт, що федеральний уряд не вичерпав міжнародно-правові можливості, не означає безкоштовний квиток на майбутнє. Заборона на в’їзд була б останнім засобом. І це право ми залишаємо за собою”, — заявив глава Відомства федерального канцлера Німеччини Петер Альтмаєр в інтерв’ю журналістам.
Він також відкинув звинувачення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що ФРН використовує у своїй політиці “нацистські практики”, забороняючи турецьким політикам здійснювати агітацію у містах Німеччини.
“Ми рішуче виступаємо проти порівнянь із нацистами та гротескних звинувачень”, — наголосив П.Альтмаєр.
Він також підкреслив, що Німеччина не дозволить принижувати свою гідність.
Нагадаємо, черговий виток напруження у відносинах Берліна та Анкари розпочався після заяви президента Туреччини Р.Ердогана про те, що Німеччина використовує у своїй політиці “методи нацистів”. Таким чином він відреагував на заборону виступів у ФРН турецьких міністрів, які мали агітувати діаспору за конституційну реформу в Туреччині.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд Німеччини вирішив, що урядовці іноземних держав повинні узгоджувати свої виступи на території ФРН із владою країни.
Референдум щодо внесення змін до Конституції Туреччини, які мають розширити повноваження президента країни, відбудеться 16 квітня.