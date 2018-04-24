Німеччина подала заявку на проведення фінальної стадії Євро-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Делегація Німецького футбольного союзу (ФСН) відвідала штаб-квартиру УЄФА і подала заявку на проведення фінальної стадії Євро-2024. Про це повідомляє УЄФА, передає УНН.
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні президент ФСН Райнхард Гріндель вручив всі необхідні документи генеральному секретарю УЄФА Теодору Теодорідісу.
"У нас відмінна заявка, і ми готові організувати ідеальний турнір, який дасть УЄФА можливість домогтися ще більшого прогресу європейського футболу. Євро-2024 в самому центрі Європи дасть шанс всім учасникам отримати найбільшу підтримку своїх уболівальників. Разом з тим ми будуємо мости між людьми різних національностей, нагадуючи всім про цінності футболу і сучасного суспільства", - сказав президент ФСН Гріндель.
Про бажання провести чемпіонат Європи 2024 року Німеччина оголосила ще в березні 2017-го, а зараз офіційно подала свою заявку напередодні крайнього терміну, який настане 27 квітня.
Зазначимо, що у складі німецької делегації в Ньон також приїхали генеральний секретар ФСН Фрідріх Куртіус, посол заявки ФСН на проведення Євро-2024 Філіп Лам і посол ФСН по інтеграції Селія Шашіч.
Примітно, що в найближчі тижні адміністрація УЄФА почне оцінювати заявки. На цьому етапі європейський футбольний союз може зажадати від учасників конкурсу доопрацювати заявки або дати роз'яснення з тих чи інших питань. До вересня 2018 року УЄФА в письмовому вигляді підготує і опублікує оціночний звіт по кожній заявці.
Окрім того, на цьому тижні штаб-квартиру УЄФА також відвідає делегація Футбольного союзу Туреччини, яка теж має намір подати офіційну заявку на проведення Євро-2024.