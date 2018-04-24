Германия подала заявку на проведение финальной стадии Евро-2024

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне президент ФСГ Райнхард Гриндель вручил все необходимые документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

"У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить наибольшую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценности футбола и современного общества", - сказал президент ФСГ Гриндель.

О желании провести чемпионат Европы 2024 Германия объявила еще в марте 2017 года, а сейчас официально подала свою заявку накануне крайнего срока, который наступит 27 апреля.

Отметим, что в составе немецкой делегации в Ньон также приехали генеральный секретарь ФСГ Фридрих Куртиус, посол заявки ФСН на проведение Евро-2024 Филипп Лам и посол ФСН по интеграции Селия Шашич.

Примечательно, что в ближайшие недели администрация УЕФА начнет оценивать заявки. На этом этапе европейский футбольный союз может потребовать от участников конкурса доработать заявки или дать разъяснения по тем или иным вопросам. К сентябрю 2018 года УЕФА в письменном виде подготовит и опубликует оценочный отчет по каждой заявке.

Кроме того, на этой неделе штаб-квартиру УЕФА также посетит делегация Футбольного союза Турции, которая тоже намерена подать официальную заявку на проведение Евро-2024.