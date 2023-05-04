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Німеччина починає виведення військ з Малі

Німеччина починає виведення військ з Малі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Німеччина розпочинає виведення військ з Малі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Німецькі війська розпочали виведення військ з Малі, оскільки Берлін має намір завершити до травня наступного року місію, виконання якої було ускладнено через суперечки з правлячою військовою хунтою в Бамако та прибуттям російських військ.

Берлін направляв до Малі близько 1000 військовослужбовців, більшість із яких знаходяться неподалік північного міста Гао, де їхнє основне завдання — зібрати розвіддані для миротворчої місії ООН МІНУСМА.

Командувач німецькими військами у Малі полковник Хайко Бонзак повідомив, що військові вже розпочали відвантаження перших компонентів із приблизно 1300 контейнерів з обладнанням.

МІНУСМА була створена у 2013 році для підтримки іноземних та місцевих військ, що борються з ісламістськими бойовиками, але в останні місяці неодноразово виникали суперечки між малійською владою та місією.

МІНУСМА налічує близько 12 000 військовослужбовців, дислокованих у країні. Трьома найбільшими донорами є Чад, Бангладеш та Єгипет.

Відносини Європи з Малі погіршилися після воєнного перевороту в 2020 році і після того, як уряд запросив бойовиків із приватної військової компанії "вагнера" для підтримки своєї боротьби з повстанцями.

Це спонукало Францію вивести свої війська у 2022 році після майже десятирічного перебування в Малі.

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