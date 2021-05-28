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The Guardian

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Німеччина офіційно визнала геноцид у Намібії в колоніальний період

Київ • УНН

 • 13104 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Німеччина в п'ятницю вперше визнала вчинення геноциду в Намібії під час її колоніального правління, при цьому Берлін пообіцяв фінансову підтримку на понад один мільярд євро для допомоги проектам в африканській країні. Про це сказано в заяві МЗС Німеччини, поширеній 28 травня, передає УНН.

Німеччина офіційно визнала геноцид у Намібії в колоніальний період

Цитата:

"Я радий і вдячний за те, що з Намібією вдалося досягти домовленості про спільну лінію щодо найтемнішої історії в нашій спільній історії... Нашою метою було і залишається знайти спільний шлях до справжнього примирення в справі збереження пам'яті про жертви. Це включає в себе то, що ми називаємо події німецької колоніальної епохи в сьогоднішній Намібії і, зокрема, звірства в період з 1904 по 1908 рік,.. не замовчуючи їх. Тепер ми офіційно будемо називати ці події тим, чим вони були з сьогоднішньої точки зору: геноцидом", - сказав голова МЗС ФРН Гайко Маас в заяві.

Деталі

Він нагадав, що переговори між владою ФРН та Намібії, покликані врегулювати розбіжності щодо подій столітньої давності і офіційного ставлення до них, йшли понад п'ять років. До них було залучено і представників народів гереро і нама.

Маас зазначив, що Німеччина запустить для Намібії спеціальну програму реконструкції і розвитку обсягом 1,1 млрд євро.

Ця сума буде виплачена протягом 30 років, відповідно до даних джерел AFP, близьких до переговорів, і повинна передусім принести користь нащадкам гереро і нама.

Доповнення

Намібія називалася Німецькою Південно-Західною Африкою під час правління там Берліна у 1884-1915 роках, а потім підпала під владу Південної Африки на 75 років, перш ніж остаточно здобула незалежність в 1990 році.

Напруженість загострилася в 1904 році, коли гереро, позбавлені своєї худоби і землі, повстали, а невдовзі за ними пішли нама, повстання було придушено німецькими імперськими військами.

Між 1904 і 1908 роками було вбито не менше 60 000 представників народу гереро і близько 10 000 представників народу нама.

Тоді проводилися масові страти; заслання чоловіків, жінок і дітей в пустелю, де тисячі померли від спраги; заснування сумнозвісних концентраційних таборів, наприклад, на Шарк-Айленді.

Додамо

27 травня президент Франції Еммануель Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді.

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