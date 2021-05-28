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Германия официально признала геноцид в Намибии в колониальный период

Киев • УНН

 • 13104 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Германия в пятницу впервые признала совершение геноцида в Намибии во время ее колониального правления, при этом Берлин пообещал финансовую поддержку в размере более чем один миллиард евро для помощи проектам в африканской стране. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, распространенном 28 мая, передает УНН.

Германия официально признала геноцид в Намибии в колониальный период

Цитата:

"Я рад и благодарен за то, что с Намибией удалось достигнуть договоренности о совместной линии касательно самой темной истории в нашей совместной истории... Нашей целью было и остается найти общий путь к настоящему примирению в деле сохранения памяти о жертвах. Это включает в себя то, что мы называем события немецкой колониальной эпохи в сегодняшней Намибии и, в частности, зверства в период с 1904 по 1908 год,.. не замалчивая их. Теперь мы официально будем называть эти события тем, чем они были с сегодняшней точки зрения: геноцидом", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в заявлении.

Детали

Он напомнил, что переговоры между властями ФРГ и Намибии, призванные урегулировать разногласия по событиям столетней давности и официальному отношению к ним, шли более пяти лет. К ним были привлечены и представители народов гереро и нама.

Маас отметил, что Германия запустит для Намибии специальную программу реконструкции и развития в размере 1,1 млрд евро.

Эта сумма будет выплачена в течение 30 лет, согласно данным источников AFP, близких к переговорам, и должна прежде всего принести пользу потомкам гереро и нама.

Дополнение

Намибия называлась Немецкой Юго-Западной Африкой во время правления там Берлина в 1884-1915 годах, а затем попала под власть Южной Африки на 75 лет, прежде чем окончательно обрела независимость в 1990 году.

Напряженность обострилась в 1904 году, когда гереро, лишенные своего скота и земли, восстали, а вскоре за ними последовали нама, восстание было подавлено немецкими имперскими войсками.

Между 1904 и 1908 годами были убиты не менее 60 000 представителей народа гереро и около 10 000 представителей народа нама.

Тогда проводились массовые казни; ссылки мужчин, женщин и детей в пустыню, где тысячи умерли от жажды; основания печально известных концентрационных лагерей, например, на Шарк-Айленде.

Добавим

27 мая Президент Франции Эммануэль Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде.

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