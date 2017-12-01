Німеччина обмежить дипломатичні відносини з Північною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Дипломатичні відносини між ФРН та КНДР будуть обмежені. Про це заявив глава німецького МЗС Зігмар Габріель після зустрічі з американським колегою Рексом Тіллерсоном, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Німеччина обмежить дипломатичні стосунки з Північною Кореєю, заявив міністр закордонних справ країни.
Також, за його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла. Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з посольства в Берліні.
“Звичайно, ми також поговоримо з нашими європейськими колегами, чи варто ще більше підвищити дипломатичний тиск”, — зазначив З.Габріель.
Нагадаємо, США закликали весь світ розірвати зв’язки із КНДР.