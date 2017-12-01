Німеччина обмежить дипломатичні відносини з Північною Кореєю

Німеччина обмежить дипломатичні стосунки з Північною Кореєю, заявив міністр закордонних справ країни.

Також, за його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла. Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з посольства в Берліні.

“Звичайно, ми також поговоримо з нашими європейськими колегами, чи варто ще більше підвищити дипломатичний тиск”, — зазначив З.Габріель.

Нагадаємо, США закликали весь світ розірвати зв’язки із КНДР.