Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей, заявил министр иностранных дел страны.

Также, по его словам, Германия отзывает с КНДР по меньшей мере одного из своих дипломатов, но не посла. Кроме того, немецкое правительство настаивает на отзыве северокорейских дипломатов из посольства в Берлине.

“Конечно, мы также поговорим с нашими европейскими коллегами, стоит еще больше повысить дипломатическое давление”, — отметил З.Габриель.

Напомним, США призвали весь мир разорвать связи с КНДР.