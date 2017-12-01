Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Дипломатические отношения между ФРГ и КНДР будут ограничены. Об этом заявил глава немецкого МИД Зигмар Габриэль после встречи с американским коллегой Рексом Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей, заявил министр иностранных дел страны.
Также, по его словам, Германия отзывает с КНДР по меньшей мере одного из своих дипломатов, но не посла. Кроме того, немецкое правительство настаивает на отзыве северокорейских дипломатов из посольства в Берлине.
“Конечно, мы также поговорим с нашими европейскими коллегами, стоит еще больше повысить дипломатическое давление”, — отметил З.Габриель.
Напомним, США призвали весь мир разорвать связи с КНДР.