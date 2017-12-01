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Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей

Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей

Киев  •  УНН

 • 12009 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Дипломатические отношения между ФРГ и КНДР будут ограничены. Об этом заявил глава немецкого МИД Зигмар Габриэль после встречи с американским коллегой Рексом Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей, заявил министр иностранных дел страны.

Также, по его словам, Германия отзывает с КНДР по меньшей мере одного из своих дипломатов, но не посла. Кроме того, немецкое правительство настаивает на отзыве северокорейских дипломатов из посольства в Берлине.

“Конечно, мы также поговорим с нашими европейскими коллегами, стоит еще больше повысить дипломатическое давление”, — отметил З.Габриель.

Напомним, США призвали весь мир разорвать связи с КНДР.

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