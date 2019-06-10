Німеччина має намір зберегти ядерну угоду з Іраном

Прямуючи в Тегеран, Маас відвідав Абу-Дабі, де наголосив на важливості угоди для Європейського Союзу: "Протягом всієї дискусії ЄС завжди відстоював загальну точку зору: ми хочемо зберегти цю угоду. Ми також відреагували на той факт, що Сполучені Штати не тільки відмовилися від угоди, а й відновили санкції ".

Маас проведе переговори з президентом Ірану Хасаном Рухані, а також з главою іранського МЗС.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США намагаються запобігти появі у Ірану ядерної зброї - Трамп



Ядерній угоді, яку уклали з Іраном чотири роки тому п'ять постійних членів Радбезу ООН і Німеччина, передували тривалі складні переговори. Вона виявилася під загрозою після того, як в минулому році американський президент оголосив про вихід США з угоди, а Іран у відповідь заявив про збільшення виробництва низькозбагаченого урану.