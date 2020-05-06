Німеччина має намір вже у травні відкрити магазини і школи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Уряд канцлера Ангели Меркель домовилося про подальші плани з ослаблення у Німеччині обмежувальних заходів у зв'язку з COVID-19 напередодні переговорів з цього питання з главами регіонів. Ослаблення передбачають можливість відкриття магазинів і шкіл вже в цьому місяці, пише DW, посилаючись на проекти документів, підготовлених урядом, передає УНН.
Повідомляється, що переговори з питання зняття обмежень призначені на пізній ранок середи.
Документи містять в собі кілька пунктів, зокрема:
▪️ всім магазинам, незалежно від їх розміру, буде дозволено відкриватися, якщо вони будуть дотримуватися строгих гігієнічних і соціальних заходів;
▪️ всі учні будуть повертатися до шкіл поетапно до літніх канікул, але з урахуванням протоколів щодо захисту учнів;
▪️ заборона на великі публічні заходи, такі як фестивалі та спортивні заходи, буде діяти до кінця серпня;
▪️ матчі "Бундесліги" можуть поновитися без уболівальників з середини до кінця травня;
▪️ людям похилого віку у будинках для людей похилого віку має бути дозволено приймати відвідувачів за умови, що в установі немає активного випадку COVID-19.
Згідно з інформацією ряду видань, зокрема AFP, послаблення заплановані вже у травні.
Уряд Німеччини, однак, буде рекомендувати, щоб обмеження були знову введені, якщо число нових випадків зараження перевищить певний поріг. Якщо число нових щотижневих випадків досягне більше 50 на 100 000 жителів у будь-якому регіоні або місті, необхідно негайно вжити суворих заходів соціального дистанціювання.
Як повідомляє DW, кілька земель у Німеччині вже почали публікувати свої індивідуальні плани щодо ослаблення обмежувальних заходів на цьому тижні, включаючи відкриття ресторанів і готелів протягом травня - хоча графіки відрізняються.
Як повідомлялося в УНН, раніше Туреччина заявила про рішення продовжити закриття шкіл до кінця травня в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.