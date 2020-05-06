Германия намерена уже в мае открыть магазины и школы

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32473 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70985 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118133 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111274 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63759 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72579 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186748 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150452 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158435 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138596 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
42%
Популярные новости

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 10051 просмотра

Болгария не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС – вице-премьер

15 апреля, 16:31 • 8758 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10412 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9700 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 8446 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118133 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111274 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87449 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99548 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129534 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5954 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11485 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14141 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16920 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18904 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Германия намерена уже в мае открыть магазины и школы

Киев • УНН

 • 17149 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство канцлера Ангелы Меркель договорилось о дальнейших планах по ослаблению в Германии ограничительных мер в связи с COVID-19 накануне переговоров по этому вопросу с главами регионов. Ослабления предусматривают возможность открытия магазинов и школ уже в этом месяце, пишет DW, ссылаясь на проекты документов, подготовленных правительством, передает УНН.

Германия намерена уже в мае открыть магазины и школы

Сообщается, что переговоры по вопросу снятия ограничений назначены на позднее утро среды.

Документы содержат в себе несколько пунктов, в частности:
▪️ всем магазинам, независимо от их размера, будет разрешено открываться, если они будут придерживаться строгих гигиенических и социальных мероприятий;
▪️ все ученики будут возвращаться в школы поэтапно до летних каникул, но с учетом протоколов по защите учащихся;
▪️ запрет на крупные публичные мероприятия, такие как фестивали и спортивные мероприятия, будет действовать до конца августа;
▪️ матчи "Бундеслиги" могут возобновиться без болельщиков со середины до конца мая;
▪️ пожилым людям в домах престарелых должно быть разрешено принимать посетителей при условии, что в учреждении нет активного случая COVID-19.

Согласно информации ряда изданий, в частности AFP, ослабления запланированы уже в мае.

Правительство Германии, однако, будет рекомендовать, чтобы ограничения были вновь введены, если число новых случаев заражения превысит определенный порог. Если число новых еженедельных случаев достигнет более 50 на 100 тысяч жителей в любом регионе или городе, необходимо немедленно принять строгие меры социального дистанцирования.

Как сообщает DW, несколько земель в Германии уже начали публиковать свои индивидуальные планы ослабления ограничительных мер на этой неделе, включая открытие ресторанов и гостиниц в течение мая - хотя графики отличаются.

Как сообщалось в УНН, ранее Турция заявила о решении продолжить закрытие школ до конца мая в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,598.73