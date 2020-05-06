Германия намерена уже в мае открыть магазины и школы

Сообщается, что переговоры по вопросу снятия ограничений назначены на позднее утро среды.

Документы содержат в себе несколько пунктов, в частности:

▪️ всем магазинам, независимо от их размера, будет разрешено открываться, если они будут придерживаться строгих гигиенических и социальных мероприятий;

▪️ все ученики будут возвращаться в школы поэтапно до летних каникул, но с учетом протоколов по защите учащихся;

▪️ запрет на крупные публичные мероприятия, такие как фестивали и спортивные мероприятия, будет действовать до конца августа;

▪️ матчи "Бундеслиги" могут возобновиться без болельщиков со середины до конца мая;

▪️ пожилым людям в домах престарелых должно быть разрешено принимать посетителей при условии, что в учреждении нет активного случая COVID-19.

Согласно информации ряда изданий, в частности AFP, ослабления запланированы уже в мае.

Правительство Германии, однако, будет рекомендовать, чтобы ограничения были вновь введены, если число новых случаев заражения превысит определенный порог. Если число новых еженедельных случаев достигнет более 50 на 100 тысяч жителей в любом регионе или городе, необходимо немедленно принять строгие меры социального дистанцирования.

Как сообщает DW, несколько земель в Германии уже начали публиковать свои индивидуальные планы ослабления ограничительных мер на этой неделе, включая открытие ресторанов и гостиниц в течение мая - хотя графики отличаются.

Как сообщалось в УНН, ранее Турция заявила о решении продолжить закрытие школ до конца мая в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.