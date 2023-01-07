Німеччина класифікує Китай як загрозливу зону поширення коронавірусу з понеділка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У суботу Німеччина рекомендувала утриматися від необов'язкових поїздок до Китаю, класифікувавши його як район з небезпечним варіантом коронавірусу з понеділка через поточну хвилю COVID-19 в Китаї, повідомило міністерство закордонних справ, передає УНН.
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Офіс також пояснив на своєму веб-сайті, що рішення було ухвалене через «піковий рівень зараження COVID-19 у Китаї та перевантаженість системи охорони здоров'я».
Німецька агенція боротьби з хворобами Інститут Роберта Коха (RKI) також заявила, що «Китайська Народна Республіка, за винятком Спеціального адміністративного району Гонконг, вважається зоною, що викликає занепокоєння, станом на 0:00 9 січня 2023 року».
Інститут додав, що фраза «загроза виникнення» є новою категорією класифікації областей варіантів коронавірусу.
Згідно з новими заходами, у понеділок у Німеччині набудуть чинності суворіші правила в'їзду для мандрівників з Китаю, включаючи тести на антигени або ПЛР.
У заяві уряду йдеться про те, що Німеччина виконує спільні рекомендації країн ЄС.
Мандрівники з Китаю мають надати авіакомпаніям принаймні один негативний результат експрес-тесту на антиген не пізніше ніж за 48 годин до вильоту до Німеччини.
Ті, хто прибуває з Китаю, також зможуть пройти вибіркове тестування після приземлення на вимогу влади.