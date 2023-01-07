Германия классифицирует Китай как угрожающую зону распространения коронавируса с понедельника

Детали

Офис также объяснил на своем веб-сайте, что решение было принято из-за «пикового уровня заражения COVID-19 в Китае и перегруженности системы здравоохранения».

Немецкое агентство по борьбе с болезнями Институт Роберта Коха (RKI) также заявило, что «Китайская Народная Республика, за исключением Специального административного района Гонконг, считается зоной, вызывающей беспокойство, по состоянию на 0:00 9 января 2023 года».

Институт добавил, что фраза «угроза возникновения» является новой категорией классификации областей вариантов коронавируса.

Согласно новым мерам, в понедельник в Германии вступят в силу более строгие правила въезда для путешественников из Китая, включая тесты на антигены или ПЦР.

В заявлении правительства говорится о том, что Германия выполняет совместные рекомендации стран ЕС.

Путешественники из Китая должны предоставить авиакомпаниям по крайней мере один отрицательный результат экспресс-теста на антиген не позднее чем за 48 часов до вылета в Германию.

Прибывающие из Китая также смогут пройти выборочное тестирование после приземления по требованию властей.