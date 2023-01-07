Германия классифицирует Китай как угрожающую зону распространения коронавируса с понедельника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В субботу Германия рекомендовала воздержаться от необязательных поездок в Китай, классифицировав его как район с опасным вариантом коронавируса с понедельника из-за текущей волны COVID-19 в Китае, сообщило министерство иностранных дел, передает УНН.
Детали
Офис также объяснил на своем веб-сайте, что решение было принято из-за «пикового уровня заражения COVID-19 в Китае и перегруженности системы здравоохранения».
Немецкое агентство по борьбе с болезнями Институт Роберта Коха (RKI) также заявило, что «Китайская Народная Республика, за исключением Специального административного района Гонконг, считается зоной, вызывающей беспокойство, по состоянию на 0:00 9 января 2023 года».
Институт добавил, что фраза «угроза возникновения» является новой категорией классификации областей вариантов коронавируса.
Согласно новым мерам, в понедельник в Германии вступят в силу более строгие правила въезда для путешественников из Китая, включая тесты на антигены или ПЦР.
В заявлении правительства говорится о том, что Германия выполняет совместные рекомендации стран ЕС.
Путешественники из Китая должны предоставить авиакомпаниям по крайней мере один отрицательный результат экспресс-теста на антиген не позднее чем за 48 часов до вылета в Германию.
Прибывающие из Китая также смогут пройти выборочное тестирование после приземления по требованию властей.