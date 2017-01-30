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Німеччина хоче продовжувати співпрацю з Україною в атмосфері довіри - А.Меркель

Київ • УНН

 • 4936 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Німеччина хоче продовжувати співпрацю з Україною в атмосфері довіри. Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з Президентом Укрїни Петром Порошенком, передає УНН.

"Між нашими країнами створилася дружба. І за останні два роки ця дружба стала ще міцнішою. І ми хочемо продовжувати цю співпрацю в атмосфері довіри, ми хочемо допомагати Україні словом та ділом", - зазначила А.Меркель.

Нагадаємо, П.Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.

 

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