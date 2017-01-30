Германия хочет продолжать сотрудничество с Украиной в атмосфере доверия - А.Меркель

"Между нашими странами создалась дружба. И за последние два года эта дружба стала еще крепче. И мы хотим продолжать это сотрудничество в атмосфере доверия, мы хотим помогать Украине словом и делом", - отметила А.Меркель.

Напомним, П.Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.