Німеччина і Польща здобули чергові перемоги у відборі до ЧС-2018

Півзахисник Андре Шюррле вперше з жовтня 2015 року потрапив в основний склад і відзначив цю подію двома голами і результативною передачею на Томаса Мюллера у гостьовому поєдинку з Азербайджаном. Дмитро Назаров став першим, хто вразив ворота чемпіонів світу в поточному циклі, але це не врятувало господарів, які у групі С відстають від Німеччини вже на вісім очок. Крім того Маріо Гомес забив 30-й гол за німецьку команду – 1:4.

Польща у виїзному протистоянні з Чорногорією здобула четверту перемогу в групі Е і на шість очок відірвалася від найближчого конкурента, яким якраз і є Чорногорія. Форвард "Баварії" Роберт Левандовскі відкрив рахунок штрафним ударом, забивши свій восьмий гол у цьому циклі. Стефан Мугоша зрівняв рахунок, але в кінцівці Лукаш Піщек схилив чашу терезів на бік поляків – 1:2.

Варто зазначити, що Р.Левандовскі забив у десятому поспіль відбірковому матчі збірної.

Зауважимо, що Німеччина лише одна з двох команд (поряд зі Швейцарією), які не втратили у відбірковому циклі жодного очка.

Як повідомляв УНН, тренера збірної Нідерландів Д.Блінда відправили у відставку.