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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21321 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112443 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127763 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136322 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128360 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119959 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106771 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107704 просмотра

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Германия и Польша одержали очередные победы в отборе на ЧМ-2018

Германия и Польша одержали очередные победы в отборе на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 8447 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Лидеры групп С и Е квалификационного этапа к Чемпионату мира-2018 национальные команды Германии и Польши пополнили "персональные копилки" тремя очками, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Полузащитник Андре Шюррле впервые с октября 2015 попал в основной состав и отметил это событие двумя голами и результативной передачей на Томаса Мюллера в гостевом поединке с Азербайджаном. Дмитрий Назаров стал первым, кто поразил ворота чемпионов мира в текущем цикле, но это не спасло хозяев, которые в группе С отстают от Германии уже на восемь очков. Кроме того Марио Гомес забил 30-й гол за немецкую команду - 1:4.

Польша в выездном противостоянии с Черногорией одержала четвертую победу в группе Е и на шесть очков оторвалась от ближайшего конкурента, которым как раз и является Черногория. Форвард "Баварии" Роберт Левандовски открыл счет штрафным ударом, забив свой восьмой гол в этом цикле. Стефан Мугоша сравнял счет, но в концовке Лукаш Пищек склонил чашу весов на сторону поляков - 1:2.

Стоит отметить, что Р.Левандовски забил в десятом подряд отборочном матче сборной.

Заметим, что Германия только одна из двух команд (наряду со Швейцарией), которые не потеряли в отборочном цикле ни одного очка.

Как сообщал УНН, тренера сборной Нидерландов Д.Блинда отправили в отставку .

 

Украинские Национальные Новости

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