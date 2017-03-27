Германия и Польша одержали очередные победы в отборе на ЧМ-2018

Полузащитник Андре Шюррле впервые с октября 2015 попал в основной состав и отметил это событие двумя голами и результативной передачей на Томаса Мюллера в гостевом поединке с Азербайджаном. Дмитрий Назаров стал первым, кто поразил ворота чемпионов мира в текущем цикле, но это не спасло хозяев, которые в группе С отстают от Германии уже на восемь очков. Кроме того Марио Гомес забил 30-й гол за немецкую команду - 1:4.

Польша в выездном противостоянии с Черногорией одержала четвертую победу в группе Е и на шесть очков оторвалась от ближайшего конкурента, которым как раз и является Черногория. Форвард "Баварии" Роберт Левандовски открыл счет штрафным ударом, забив свой восьмой гол в этом цикле. Стефан Мугоша сравнял счет, но в концовке Лукаш Пищек склонил чашу весов на сторону поляков - 1:2.

Стоит отметить, что Р.Левандовски забил в десятом подряд отборочном матче сборной.

Заметим, что Германия только одна из двух команд (наряду со Швейцарией), которые не потеряли в отборочном цикле ни одного очка.

Как сообщал УНН, тренера сборной Нидерландов Д.Блинда отправили в отставку .