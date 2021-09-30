Ніколя Саркозі засудили до одного року в'язниці

Деталі

Вирок був винесений у відсутність Саркозі, який не прийшов на заключне засідання. Суд вважає, що Саркозі продовжував передвиборні мітинги, незважаючи на перевищення витрат вище встановленого законом ліміту. На кампанію було витрачено понад 42 млн євро замість допустимих за законом 22 млн євро.

Раніше

У березні цього року колишній президент Франції Ніколя Саркозі був засуджений до трьох років тюремного терміну за звинуваченням в корупції і торгівлі впливом.

Рік з цього терміну Саркозі повинен буде провести у в’язниці, ще два роки призначені умовно. Прокуратура вимагала засудити Саркозі до чотирьох років позбавлення волі — двом реальним і двом умовним.

Двоє інших підсудних, які проходили у справі — колишній адвокат Саркозі Тьєррі Ерзог і колишній суддя Конституційного суду Жильбер Азібер — визнані винними в розголошенні професійної таємниці і засуджені на аналогічні терміни.

ALERTE INFO #Bygmalion Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme