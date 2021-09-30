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Николя Саркози приговорили к одному году тюрьмы

Николя Саркози приговорили к одному году тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 22726 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV, пишет УНН.

Детали

Приговор был вынесен в отсутствие Саркози, который не пришел на заключительное заседание. Суд считает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита. На кампанию было истрачено более 42 млн евро вместо допустимых по закону 22 млн евро.

Ранее

В марте этого года бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

Год из этого срока Саркози должен будет провести в тюрьме, еще два года назначены условно. Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы — двум реальным и двум условным.

Проходившие по делу двое других подсудимых — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

 ALERTE INFO#Bygmalion Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme

— BFMTV (@BFMTV) September 30, 2021

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