Нігерія закрила дипломатичне представництво в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Через проблеми з фінансуванням уряд Нігерії закрив чотири своїх представництва за кордоном, в тому числі в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Федеративної Республіки Джеффрі Оньєама, пише місцеве видання Sundiata Post, передає УНН.
Так, за словами міністра, дипломатичні установи були закриті в Шрі-Ланці, Сербії, Україні та Чеській Республіці. Повідомляється, що міністр виступає за "розумну місію як засіб забезпечення ефективності" перед обличчям проблем з фінансуванням.
Як повідомляв УНН, до Дня вишиванки в посольстві України в Нігерії приєдналися до святкування, вбравшись у святкові сорочки.