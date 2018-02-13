Нідерландський шорт-трекіст Шинкі Кнегт звинувачується в образливій поведінці

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Нідерландський шорт-трекіст Шинкі Кнегт, який завоював срібло на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, звинувачується в тому, що він показав непристойний жест “середній палець” під час квіткової церемонії, чим образив спортсменів та уболівальників з Південної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейську газету The Korea Times.