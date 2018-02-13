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Нідерландський шорт-трекіст Шинкі Кнегт звинувачується в образливій поведінці

Нідерландський шорт-трекіст Шинкі Кнегт звинувачується в образливій поведінці

Київ • УНН

 • 9622 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Нідерландський шорт-трекіст Шинкі Кнегт, який завоював срібло на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані, звинувачується в тому, що він показав непристойний жест “середній палець” під час квіткової церемонії, чим образив спортсменів та уболівальників з Південної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейську газету The Korea Times.

Після завершення змагань, на честь медалістів шорт-трекістів була організована квіткова церемонія. На одній з фотографій можна помітити, що Кнегт тримає в руках іграшку у вигляді талісмана Олімпіади і показує середній палець. У Південній Кореї жест голландця сприйняли як неповагу до переможця змагань і приймаючій стороні.

“Схоже, що під час квітковій церемонії я показав середній палець, — спробував пояснити ситуацію Кнегт. — Це було не спеціально. Я просто дуже погано вийшов на фотографії, але це не спеціально. Я просто тримав іграшку”.

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Кнегт не в перший раз виявляється фігурантом подібного скандалу. На чемпіонаті Європи з шорт-треку в 2014 році збірна РФ здобула перемогу в естафеті, а команда Нідерландів посіла друге місце. У кінці забігу Кнегт показав два середніх пальця перетинаючому лінію фінішу росіянину Віктору Ану, який є уродженцем Південної Кореї і раніше виступав за збірну цієї країни. Після інциденту голландець був позбавлений бронзової медалі в багатоборстві на тому чемпіонаті.

Як зазначає видання, в зв’язку з цим значна частина південнокорейської громадськості знайшла непереконливими виправдання Кнегта. Багато жителів Південної Кореї залишають незадоволені і образливі повідомлення на сторінках голландця в соціальних мережах.

Як раніше повідомляв УНН, шорт-трекіст Лім Хьо Чжун приніс Південній Кореї, яка в цьому році приймає зимові Олімпійські ігри, першу золоту медаль Олімпіади.

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