Нидерландский шорт-трекист ветчиной Кнегт обвиняется в оскорбительной поведении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Нидерландский шорт-трекист Шинки Кнегт, который завоевал серебро на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, обвиняется в том, что он показал неприличный жест “средний палец” во время цветочной церемонии, чем оскорбил спортсменов и болельщиков из Южной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейскую газету The Korea Times.
После завершения соревнований, в честь медалистов шорт-трекистов была организована цветочная церемония. На одной из фотографий можно заметить, что Кнегт держит в руках игрушку в виде талисмана Олимпиады и показывает средний палец. В Южной Корее жест голландца восприняли как неуважение к победителю соревнований и принимающей стороне.
“Похоже, что во время цветочной церемонии я показал средний палец, — попытался объяснить ситуацию Кнегт. — Это было не специально. Я просто очень плохо вышел на фотографии, но это не специально. Я просто держал игрушку”.
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Кнегт не в первый раз оказывается фигурантом подобного скандала. На чемпионате Европы по шорт-треку в 2014 году сборная РФ победила в эстафете, а команда Нидерландов заняла второе место. В конце забега Кнегт показал два средних пальца пересекая линию финиша россиянину Виктору Ану, который является уроженцем Южной Кореи и ранее выступал за сборную этой страны. После инцидента голландец был лишен бронзовой медали в многоборье на том чемпионате.
Как отмечает издание, в связи с этим значительная часть южнокорейской общественности нашла неубедительными оправдание Кнегта. Многие жители Южной Кореи оставляют недовольны и оскорбительные сообщения на страницах голландца в социальных сетях.
Как ранее сообщал УНН, шорт-трекист Лим Хьо Чжун принес Южной Кореи, в этом году принимает зимние Олимпийские игры, первую золотую медаль Олимпиады.