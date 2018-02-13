Нидерландский шорт-трекист ветчиной Кнегт обвиняется в оскорбительной поведении

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Нидерландский шорт-трекист Шинки Кнегт, который завоевал серебро на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, обвиняется в том, что он показал неприличный жест “средний палец” во время цветочной церемонии, чем оскорбил спортсменов и болельщиков из Южной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейскую газету The Korea Times.