Нідерланди вітають підхід нової влади на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Нідерланди вітають інклюзивний підхід щодо територій на Сході України, прийнятий новою владою. Про це заявив міністр Королівства Нідерландів Стеф Блок на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, передає кореспондент УНН.
“Нідерланди залишаються на абсолютно чіткій позиції щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та суверенітету України”, — зазначив міністр.
Блок заявив, що сьогодні зранку відвідав пам’ятник загиблим воїнам і віддав шану всім,хто загинув в конфлікті на сході України.
“Перелік прізвищ на цій стіні не повинен зростати. І для того, щоб цього досягти, потрібна буде якась форма діалогу — як між політичними колами, так і між людьми. В цьому плані я вітаю інклюзивний підхід щодо територій на Сході України, прийнятий вашим урядом. Хочу підкреслити: діалог не означає, що треба поступатись цінностями. Нідерланди не визнають анексії Криму і не дозволять, щоб санкції ЄС проти РФ були послаблені без належної реалізації мінських домовленостей”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Нідерланди шкодують про видачу фігуранта розслідування щодо катастрофи MH17 Володимира Цемаха в рамках обміну 7 вересня, але розуміють ситуацію України.