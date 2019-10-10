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Нидерланды приветствуют подход новой власти на востоке Украины

Киев • УНН

 • 8063 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Нидерланды приветствуют инклюзивный подход к территорий на Востоке Украины, принятый новой властью. Об этом заявил министр Королевства Нидерландов Стеф Блок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, передает корреспондент УНН.

Нидерланды приветствуют подход новой власти на востоке Украины

“Нидерланды остаются на абсолютно четкой позиции по поддержке суверенитета, территориальной целостности и суверенитета Украины”, — отметил министр.

Блок заявил, что сегодня утром посетил памятник погибшим воинам и почтил всем, кто погиб в конфликте на востоке Украины.

“Перечень фамилий на этой стене не должен расти. И для того, чтобы этого достичь, нужна будет какая-то форма диалога — как между политическими кругами, так и между людьми. В этом плане я приветствую инклюзивный подход до территорий на Востоке Украины, принятый вашим правительством. Хочу подчеркнуть: диалог не означает, что надо уступать ценностями. Нидерланды не признают аннексии Крыма и не позволят, чтобы санкции ЕС против РФ были ослаблены без надлежащей реализации минских договоренностей”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Нидерланды жалеют о выдаче фигуранта расследование катастрофы MH17 Владимира Цемах в рамках обмена 7 сентября, но понимают ситуацию Украины.

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