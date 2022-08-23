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Нідерланди виділили Україні 65 млн євро на початкову реконструкцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро як допомогу для початку відновлення регіонів, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Нідерланди виділили Україні 65 млн євро на початкову реконструкцію

Деталі

Пакет допомоги включатиме фінансування зусиль голландських компаній з відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України - мостів, дамб і лікарень. Кошти також підуть на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Нідерланди також нададуть 1 млн євро на реконструкцію окремих міст, таких як Херсон, Миколаїв та Одеса.

Крім того, уряд Нідерландів планує виділити 10 млн євро на розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів на територіях, де велися бойові дії.

Нідерланди також нададуть 2,5 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки макроекономічних реформ, державного управління та забезпечення верховенства закону в Україні, а також 2 млн євро – Фонду ООН для підтримки жертв сексуального та гендерного насильства в Україні.

Наразі міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр зовнішньої торгівлі Льє Шрайнемахер перебувають із спільним візитом у Києві.

Нагадаємо

Німеччина планує провести міжнародну конференцію, можливо, у жовтні для обговорення відновлення України після російського вторгнення.

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