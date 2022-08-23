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Нидерланды выделили Украине 65 млн. евро на начальную реконструкцию

Киев • УНН

 • 162334 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Нидерланды предоставят Украине более 65 миллионов евро в качестве помощи для начала восстановления пострадавших от российской агрессии регионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Нидерланды выделили Украине 65 млн. евро на начальную реконструкцию

Детали

Пакет помощи будет включать финансирование усилий голландских компаний по восстановлению разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины – мостов, дамб и больниц. Денежные средства также пойдут в поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Нидерланды также предоставят 1 млн. евро на реконструкцию отдельных городов, таких как Херсон, Николаев и Одесса.

Кроме того, правительство Нидерландов планирует выделить 10 млн евро на разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов на территориях, где велись боевые действия.

Нидерланды также предоставят 2,5 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки макроэкономических реформ, государственного управления и обеспечения верховенства закона в Украине, а также 2 млн евро – Фонда ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия в Украине.

Сейчас министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли Лье Шрайнемахер находятся с совместным визитом в Киеве.

Напомним

Германия планирует провести международную конференцию, возможно, в октябре для обсуждения восстановления Украины после российского вторжения.

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