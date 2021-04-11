Нідерланди продовжують карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уряд Нідерландів заявив, що нічний комендантський час та інші обмеження зберігатимуться щонайменше до 28 квітня, оскільки щоденні зараження коронавірусом досягли максимуму за два тижні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Раніше уряд заявляв, що планує пом'якшити обмеження 21 квітня, скасувавши комендантську годину та дозволивши барам та ресторанам приймати гостей у відкритих приміщеннях.
Але представник уряду сказав продовження карантинних заходів можливе щонайменше ще на тиждень.
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Органи охорони здоров'я повідомили про 8 218 нових випадків коронавірусу за останні 24 години, що є найвищим щоденним збільшенням за останні два тижні. За даними, в голландських відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 788 пацієнтів з COVID-19.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Нідерландах обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу не послаблюватимуть до 20 квітня.
Уряд Нідерландів оголосив про припинення вакцинації препаратом AstraZeneca осіб молодше 60 років.