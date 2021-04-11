Нідерланди продовжують карантинні обмеження

Деталі

Раніше уряд заявляв, що планує пом'якшити обмеження 21 квітня, скасувавши комендантську годину та дозволивши барам та ресторанам приймати гостей у відкритих приміщеннях.

Але представник уряду сказав продовження карантинних заходів можливе щонайменше ще на тиждень.

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Органи охорони здоров'я повідомили про 8 218 нових випадків коронавірусу за останні 24 години, що є найвищим щоденним збільшенням за останні два тижні. За даними, в голландських відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 788 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Нідерландах обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу не послаблюватимуть до 20 квітня.

Уряд Нідерландів оголосив про припинення вакцинації препаратом AstraZeneca осіб молодше 60 років.