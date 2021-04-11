Нидерланды продолжают карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правительство Нидерландов заявил, что ночной комендантский час и другие ограничения будут сохраняться как минимум до 28 апреля, поскольку ежедневные заражения коронавируса достигли максимума за две недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ранее правительство заявляло, что планирует смягчить ограничения 21 апреля, отменив комендантский час и позволив барам и ресторанам принимать гостей в открытых помещениях.
Но представитель правительства сказал продолжение карантинных мероприятий возможно еще минимум на неделю.
Дополнительно
Органы здравоохранения сообщили о 8218 новых случаев коронавируса за последние 24 часа, что является самым высоким ежедневным увеличением за последние две недели. По данным, в голландских отделениях интенсивной терапии сейчас находится 788 пациентов с COVID-19.
Напомним
Ранее сообщал, что в Нидерландах ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса не ослаблять до 20 апреля.
Правительство Нидерландов объявило о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет.