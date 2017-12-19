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Нідерланди продовжуватимуть підтримувати соціальні програми в Україні

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати соціальні програми в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Посольство королівства Нідерландів в Україні продовжить підтримку Програми відновлення та розбудови миру в Донецькій та Луганській областях. Про це сказав посол королівства Нідерланди в Україні Ед Хоекс, передає кореспондент УНН

“Я дуже радий і гордий, що посольство королівства Нідерланди в Україні має змогу долучитись до проекту, який допомагає підвищувати згуртованість громад, громадську безпеку і доступ до правосуддя в регіонах”, — сказав він.

За його словами, посольство долучились до цього проекту і впроваджує його вже протягом 3-х років. За словами Хоекса, він на власні очі бачив позитивні результати впровадження програми, коли відвідав лінію розмежування на території ОРДЛО

"Впровадження соцсправедливості допоможе покласти край конфлікту на сході. Саме тому посольство королівства Нідерланди продовжить підтримувати впровадження цього проекту",- підкреслив посол.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає продовження дії угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака MH 17.

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