Нидерланды будут продолжать поддерживать социальные программы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Посольство королевства Нидерландов в Украине продолжит поддержку Программы восстановления и развития мира в Донецкой и Луганской областях. Об этом сказал посол королевства Нидерланды в Украине Эд Хоекс, передает корреспондент УНН.
"Я очень рад и горд, что посольство королевства Нидерланды в Украине имеет возможность приобщиться к проекту, который помогает повышать сплоченность общин, общественную безопасность и доступ к правосудию в регионах", - сказал он.
По его словам, посольство присоединились к этому проекту и внедряет его уже в течение 3-х лет. По словам Хоекса, он собственными глазами видел положительные результаты внедрения программы, когда посетил линию разграничения на территории ОРДЛО
"Внедрение соцсправедливости поможет положить конец конфликту на востоке. Именно поэтому посольство королевства Нидерланды продолжит поддерживать внедрение этого проекта", - подчеркнул посол.
Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла закон, который предусматривает продление действия соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH 17.