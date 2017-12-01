Нідерланди і Бельгія наполягають на поверненні депозитної системи збору пляшок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Нідерланди і Бельгія наполягають на повторному введенні депозитної системи збору пляшок. Про це повідомляє Dutch News, передає УНН.
На даний момент боротьба за повернення заставної системи збору тари здійснюється 21 екологічною організацією.
"Депозитна система збору тари спонукає людей повертати свої порожні пляшки та банки. Це призводить до меншої кількості сміття, меншої кількості проблем для тварин, зниження витрат на очищення територій для місцевих рад і поліпшенню утилізації цінних матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що заставна система збору тари діяла в Нідерландах до 2015 року.
"Промисловість стверджувала, що продемонструє збільшення доходів від продажу продукції, якщо скасувати депозитну систему збору тари. Пізніше виявилося, що кошторисна вартість в звіті, підготовленому промисловістю, була перебільшена", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, багато європейських країн вирішують проблему накопичення тари за допомогою депозитної (заставної) системи збору тари. Вона діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.
Українські нардепи пропонують перейняти успішний досвід європейських країн. У ВР зареєстрований законопроект №5614 "Про систему збору та утилізації тари", однак він досі так і залишається не розглянутим.
У той же час переймати європейський підхід по збору тари взялися в Білорусі. І рухаються вони значно швидше, плануючи реалізувати систему вже 2020 році.
Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.