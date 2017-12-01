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Нидерланды и Бельгия настаивают на возврате депозитной системы сбора бутылок

Нидерланды и Бельгия настаивают на возврате депозитной системы сбора бутылок

Киев  •  УНН

 • 25330 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Нидерланды и Бельгия настаивают на повторном введении депозитной системы сбора бутылок. Об этом сообщает Dutch News, передает УНН.

В настоящий момент борьба за возврат залоговой системы сбора тары осуществляется 21 экологической организацией.

"Депозитная система сбора тары побуждает людей возвращать свои пустые бутылки и банки. Это приводит к меньшему количеству мусора, меньшему количеству проблем для животных, снижению затрат на очистку территорий для местных советов и улучшению утилизации ценных материалов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что залоговая система сбора тары действовала в Нидерландах до 2015 года.

"Промышленность утверждала, что продемонстрирует увеличение доходов от продажи продукции, если отменить депозитную систему сбора тары. Позже оказалось, что сметная стоимость в отчете, подготовленном промышленностью, была преувеличена", - говорится в сообщении.

Напомним, многие европейские страны решают проблему накопления тары с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт европейских стран. В ВР зарегистрирован законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары", однако он до сих пор так и остается не рассмотренным.

В то же время перенимать европейский подход по сбору тары взялись в Беларуси. И двигаются они значительно быстрее, планируя реализовать систему уже 2020 году.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

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