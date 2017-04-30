“Нічні вовки” почали мотопробіг Словаччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Мотопробіг “Дороги Перемоги — 2017” міжнародного мотоклубу “Нічні вовки” почався в Словаччині з покладання вінків в місцях найбільших битв Червоної армії з фашистами. Про це повідомив представник посольства РФ в республіці Микола Левшунов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У церемоніях вшанування пам’яті полеглих брали участь кілька десятків мотоциклістів з країн Центральної Європи, зокрема зі Словаччини, Чехії та Польщі.
“Словацька частина мотопробігу ”Дороги Перемоги-2017“, що почалася в суботу, буде однією з найбільш протяжних. Зі Східної Словаччини ”Нічні вовки“ поїхали в Польщу. В республіку вони знову повернутися 3 травня, коли відбудеться покладання вінків в містах Банська Бистриця і Зволен. Наступного дня, 4 травня, байкери вшанують пам’ять загиблих радянських солдатів в Братиславі — на найбільшому в країні меморіальному комплексі червоноармійців на пагорбі Славін”, - сказав М.Левшунов.
Як повідомляв УНН, “Нічні вовки” відкриють відділення в “ДНР”.