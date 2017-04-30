"Ночные волки" начали мотопробег Словакией

В церемониях памяти павших участвовали несколько десятков мотоциклистов из стран Центральной Европы, в частности из Словакии, Чехии и Польши.

"Словацкая часть мотопробега "Дороги Победы-2017", начавшаяся в субботу, будет одной из самых протяженных. Из Восточной Словакии "Ночные волки" поехали в Польшу. В республику они снова вернуться 3 мая, когда состоится возложение венков в городах Банска Быстрица и Зволен. На следующий день, 4 мая, байкеры почтят память погибших советских солдат в Братиславе - на крупнейшем в стране мемориальном комплексе красноармейцев на холме Славин", - сказал М.Левшунов.

Как сообщал УНН, "Ночные волки" откроют отделение в "ДНР".