Нічна атака рф на Київ: уламки пошкодили автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки армії рф дронами та ракетами на Київ уламки пошкодили автомобілі та дорожнє покриття. Про це повідомили у КМВА у Telegram, пише УНН.
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"У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття. Інформації по потерпілим громадянам немає. Решта уточнюється", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.