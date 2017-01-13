Незважаючи на "технічну помилку" податкова міліція в Україні може працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики дійшов висновку, що незважаючи на “технічну помилку” податкова міліція в Україні може працювати в рамках правового поля. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Розчарую тих комбінаторів, які цими днями вже нафантазували собі глобальні плани, аби не платити податки та вести тіньовий бізнес. Ми й надалі продовжуємо працювати, захищаючи економічні інтереси держави,” — написав С.Білан.
Так, документ підписаний головою комітету Ніною Южаніною. Зазначається, що його копія направлена в Мінфін.
З тексту опублікованого документа випливає, що податкова міліція діє на законних підставах до того моменту, поки не буде прийнятий закон про “Фінансову поліцію”.
“Тобто до дня набрання чинності закону, що визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладено функцію забезпечення недопущення, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави або органів самоврядування, податкова міліція діє у рамках правового поля і виконує функції, покладені на неї законодавством,” — сказано в тексті ВР.