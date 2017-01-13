Несмотря на "техническую ошибку" налоговая милиция в Украине может работать
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики пришел к выводу, что несмотря на "техническую ошибку" налоговая милиция в Украине может работать в рамках правового поля. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства ", - написал С.Билан.
Так, документ подписан председателем комитета Ниной Южанина. Отмечается, что его копия направлена в Минфин.
Из текста опубликованного документа следует, что налоговая милиция действует на законных основаниях до того момента, пока не будет принят закон о "Финансовой полиции".
"То есть до дня вступления в силу закона, определяющего правовые основы организации и деятельности центрального органа исполнительной власти, на который возложена функция обеспечения недопущения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, объектом которых являются финансовые интересы государства или органов самоуправления, налоговая милиция действует в рамках правового поля и выполняет функции, возложенные на нее законодательством ", - сказано в тексте.