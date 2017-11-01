Незважаючи на подорожчання, показники споживання палива українцями ростуть

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У вересні 2017 року підприємствами та організаціями усіх видів економічної діяльності України, що звітували перед органами державної статистики, використано 425,4 тисяч тонн дизельного палива, що на 15% більше, ніж у серпні цього року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

 

Споживання бензину за місяць в Україні також зросло. Так, у вересні 2017 року в Україні було спожито 50,9 тисяч тонн бензину моторного, що на 2,6% більше, ніж у серпні цього року.

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Споживання скрапленого газу в Україні у вересні становило 9,4 тисячі тонн, що на 0,7% менше, ніж у серпні цього року.

Додамо, що у річному вимірі в Україні споживання бензину моторного зросло на 2,5%, дизельного палива – на 9,4%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та частини зони проведення АТО.

Нагадаємо, за даними експертів ринку, АЗС зацікавлені в зниженні ціни на паливо не менше за водіїв.

Зокрема, за словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, здорожчання будь-якого товару призводить до зменшення купівельної спроможності споживача, і водії, на жаль, не виняток.

“Тільки протягом останніх двох років ринок нафтопродуктів в Україні скоротився на третину. І, на сьогодні, ця негативна тенденція зберігається”, - додав він.

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