Несмотря на подорожание, показатели потребления топлива украинцами растут

Потребление бензина за месяц в Украине также возросло. Так, в сентябре 2017 года в Украине было потреблено 50,9 тысяч тонн бензина моторного, что на 2,6% больше, чем в августе этого года.

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Потребление сжиженного газа в Украине в сентябре составило 9,4 тысячи тонн, что на 0,7% меньше, чем в августе этого года.

Добавим, что в годовом измерении в Украине потребление бензина моторного выросло на 2,5%, дизельного топлива - на 9,4%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и части зоны проведения АТО.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не меньше водителей.

В частности, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, подорожание любого товара приводит к уменьшению покупательной способности потребителя, и водители, к сожалению, не исключение.

"Только за последние два года рынок нефтепродуктов в Украине сократился на треть. И, сегодня, эта негативная тенденция сохраняется", - добавил он.