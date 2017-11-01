Несмотря на подорожание, показатели потребления топлива украинцами растут
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В сентябре 2017 предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности Украины, которые отчитывались перед органами государственной статистики, использовано 425,4 тысяч тонн дизельного топлива, что на 15% больше, чем в августе этого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
Потребление бензина за месяц в Украине также возросло. Так, в сентябре 2017 года в Украине было потреблено 50,9 тысяч тонн бензина моторного, что на 2,6% больше, чем в августе этого года.
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Потребление сжиженного газа в Украине в сентябре составило 9,4 тысячи тонн, что на 0,7% меньше, чем в августе этого года.
Добавим, что в годовом измерении в Украине потребление бензина моторного выросло на 2,5%, дизельного топлива - на 9,4%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и части зоны проведения АТО.
Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не меньше водителей.
В частности, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, подорожание любого товара приводит к уменьшению покупательной способности потребителя, и водители, к сожалению, не исключение.
"Только за последние два года рынок нефтепродуктов в Украине сократился на треть. И, сегодня, эта негативная тенденция сохраняется", - добавил он.