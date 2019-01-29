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Незареєстрована фірма завезла в Україну небезпечний чай

Незареєстрована фірма завезла в Україну небезпечний чай

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Небезпечний для здоров'я зелений чай імпортувала незареєстрована одеська фірма в обсязі майже 11 кг. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповіді на інформаційний запит журналіста УНН.

"Чай зелений імпортовано 24 липня 2017 року лише до міста Одеса компанією BANZAI – VSYO DLYA SUSHI в кількості 10,896 кг. За результатами проведених розслідувань, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області не вдалося встановити місцезнаходження компанії, крім того, інформація про неї відсутня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що розміщений на офіційному сайті Міністерства юстиції України", - йдеться у відповіді.

За даними відомства, Держпродспоживслужба звернулася до Державної фіскальної служби України та Міністерства юстиції України із проханням встановити цей суб’єкт господарювання. Також служба попередила регіональні відділи держветсанконтролю на державному кордоні та транспорті, а також головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві у разі надходження інформації про обіг зеленого чаю, експортованого Heushen&Schrouff, Oriental Foods Trading B.V.

Нагадаємо, на початку року стало відомом, що у китайському зеленому чаї, імпортованому до ЄС та України, знайшли небезпечну для здоров’я речовину - антрахінон.

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