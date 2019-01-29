Незареєстрована фірма завезла в Україну небезпечний чай

"Чай зелений імпортовано 24 липня 2017 року лише до міста Одеса компанією BANZAI – VSYO DLYA SUSHI в кількості 10,896 кг. За результатами проведених розслідувань, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області не вдалося встановити місцезнаходження компанії, крім того, інформація про неї відсутня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що розміщений на офіційному сайті Міністерства юстиції України", - йдеться у відповіді.

За даними відомства, Держпродспоживслужба звернулася до Державної фіскальної служби України та Міністерства юстиції України із проханням встановити цей суб’єкт господарювання. Також служба попередила регіональні відділи держветсанконтролю на державному кордоні та транспорті, а також головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві у разі надходження інформації про обіг зеленого чаю, експортованого Heushen&Schrouff, Oriental Foods Trading B.V.

Нагадаємо, на початку року стало відомом, що у китайському зеленому чаї, імпортованому до ЄС та України, знайшли небезпечну для здоров’я речовину - антрахінон.