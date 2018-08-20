Незаконний збут зброї та боєприпасів блокували на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 20 серпня. УНН. Співробітники СБУ блокували в Одесі незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець налагодив нелегальний бізнес із продажу засобів ураження. Клієнтів ділок підшуковував на тематичних інтернет-форумах.
"Оперативники спецслужби затримали зловмисника на під час спроби реалізації чотирьохсот грамів пластиду, двох електродетонаторів, гранати Ф-1 із запалом та тридцяти дев'яти набоїв калібру 7,62 мм. Під час подальших слідчих дій співробітники спецслужби вилучили із облаштованого одеситом схрону ще два гранатомети РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, десяток ТШ-200 та ТШ-400, шістсот грамів пластиду, чотири детонатори та саморобний вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленні.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Як повідомляв УНН, гаражним приміщенням, в якому правоохоронці виявили арсенал зброї, користується колишній військовослужбовець батальйону "Київ-2".