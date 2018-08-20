Незаконный сбыт оружия и боеприпасов блокировали в Одесской области

Правоохранители установили, что местный житель наладил нелегальный бизнес по продаже средств поражения. Клиентов делец подыскивал на тематических интернет-форумах.



"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на при попытке реализации четырехсот граммов пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и тридцати девяти патронов калибра 7,62 мм. Во время дальнейших следственных действий сотрудники спецслужбы изъяли из обустроенного одесситом схрона еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десяток ТШ-200 и ТШ-400, шестьсот граммов пластида, четыре взрывателя и самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.



Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.



Как сообщал УНН, гаражным помещением, в котором правоохранители обнаружили арсенал оружия, пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2".