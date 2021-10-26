Незаконний арешт 21 активіста в окупованому Криму: розпочато кримінальне провадження

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“Сьогодні, 26 жовтня 2021 року, за фактом незаконного позбавлення волі кримськотатарських активістів на території окупованого півострова, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України”, — йдеться у повідомленні.

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Учора, у місті Сімферополь, під будівлею окупаційного “Кримського гарнізонного воєнного суду”, “силовики” незаконно затримали 21 кримчанина, які зібралися на відкрите судове засідання, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір”.

На 8 році окупації півострова, такі затримання з боку окупаційної влади РФ набули системного характеру та слугують інструментом залякування мешканців півострова, зазначили у прокуратурі.

Раніше

Як повідомляв УНН, 25 жовтня в Сімферополі в тимчасово окупованому Криму співробітники російського ОМОНу незаконно затримали під будівлею підконтрольного РФ “Кримського гарнізонного воєнного суду” 21 кримськотатарського активіста. Омбудсмен Людмила Денісова і засудила незаконні затримання українських громадян.