Незаконний арешт 21 активіста в окупованому Криму: розпочато кримінальне провадження

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 5348 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 62444 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 113926 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 98852 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 107843 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 82149 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71966 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 156937 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86770 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 255428 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 32728 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 29445 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 27857 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 33976 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 15935 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 121754 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 156901 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 255398 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 426973 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25262 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31070 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31727 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33080 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82971 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Незаконний арешт 21 активіста в окупованому Криму: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 21031 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні за фактом незаконного арешту 21 кримськотатарського активіста на території окупованого півострова, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України. Про це УНН повідомили в прокуратурі АР Криму.

Незаконний арешт 21 активіста в окупованому Криму: розпочато кримінальне провадження

Цитата

“Сьогодні, 26 жовтня 2021 року, за фактом незаконного позбавлення волі кримськотатарських активістів на території окупованого півострова, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Учора, у місті Сімферополь, під будівлею окупаційного “Кримського гарнізонного воєнного суду”, “силовики” незаконно затримали 21 кримчанина, які зібралися на відкрите судове засідання, щоб підтримати фігурантів червоногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір”.

На 8 році окупації півострова, такі затримання з боку окупаційної влади РФ набули системного характеру та слугують інструментом залякування мешканців півострова, зазначили у прокуратурі.

Раніше

Як повідомляв УНН, 25 жовтня в Сімферополі в тимчасово окупованому Криму співробітники російського ОМОНу незаконно затримали під будівлею підконтрольного РФ “Кримського гарнізонного воєнного суду” 21 кримськотатарського активіста. Омбудсмен Людмила Денісова і засудила незаконні затримання українських громадян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07